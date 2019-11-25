اونلاين | بث مباشر استون فيلا اليوم: Tube Live مشاهدة مباراة استون فيلا ونيوكاسل يونايتد يوتيوب يلا شوت Yalla Shoot كورة لايف

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يلا شوت مشاهدة مباراة أستون فيلا مع نيوكاسل يونايتد فى نقل مباشر وتغطية حية حيث يستضيف ستاد فيلا بارك مباراة اليوم التى تجمع بين Aston Villa vs Newcastle United يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم فى بطولة الدورى الانجليزي للمحترفين حيث تنطلق مباراة اليوم فى توقيت الساعة 10:00 مساء فى القاهرة وهو يوافق توقيت الساعة 11:00 مساء بتوقيت فى السعودية يلا شوت مباشر مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر.

يلا شوت مباريات اليوم مباشر

يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى فريقى أستون فيلا مع نيوكاسل يونايتد فى منافسات الاسبوع 13من الدورى الانجليزي للمحترفين.

يلا شوت مباشر مباريات اليوم لايف فى لقاء تترقبه جماهير ومتابعي الفريقين وكرة القدم العالمية.

دوري المحترفين الانجليزى

مباراة أستون فيلا مع نيوكاسل يونايتد

Aston Villa vs Newcastle United

توقيت الساعة العاشرة مساء بتوقيت فى القاهرة

توقيت الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت فى مكة

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة متابعي “البريميرليج” مساء اليوم، نحو ملعب فيلا بارك لمتابعة مباراة أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه نجمي المنتخب الوطني المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي أمام نيوكاسل يونايتد.

ويسعى الفيلانز لتحسين موقفهم في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتلون المركز السابع عشر بـ 13 نقطة، بينما يأتي فريق نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد 15نقطة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

ويسعي فريق أستون فيلا لوقع سلسلة الهزائم المتتالية وإلتي تعرض لها خلال الثلاثة مباريات الأخيرة ومحاولة تحقيق الفوز على نيوكاسل لتحسين مركزه فى الدوري الإنجليزي خاصٍة وإن المباراة ستكون على أرضه وأمام جمهوره

ومن المتوقع أن يشارك محمود حسن تريزيجيه في مباراة اليوم اساسياً، حيث أصبح من أهم وأخطر لاعبي الفريق خصوصًا بعد تسجيله هدفين في مبارتين متتاليتين أمام ليفربول وولفرهامبتون ورغم تسجيله الإ إن الخسارة كانت مصير أستون فيلا حيث انتهت نتيجة المبارتين بهدفين مقابل هدف.