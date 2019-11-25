اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم beIN SPORT YouTube يوتيوب HD

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ضرب الإصابات صفوف كل من يوفنتوس الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، قبل المباراة القوية التى ستجمع الطرفين، غداً الثلاثاء، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب "إليانز ستاديوم".

سيغيب عن يوفنتوس فى هذه المباراة ضد أتلتيكو، الإيطالي فيديريكو برنارديسكي، والفرنسي أدريان رابيو، والبرازيلي دوغلاس كوستا، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى جورجيو كيلليني غير المُتاح للمشاركة على المدى الطويل.

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فيما تحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي أليكس ساندرو، والهولندي ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس، في تلك المواجهة حتى الآن.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لنادي العاصمة الإسبانية، حيث يغيب عن أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة، الإسباني دييغو كوستا، والأوروغوياني خوسيه خيمينيز، والمونتينيغري ستيفان سافيتش.

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المرتبة الثانية بـ7 نقاط.