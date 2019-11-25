اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت ZAMALEK رابط ماتش الزمالك ONLINE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت ZAMALEK رابط ماتش الزمالك ONLINE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك KORA STAR لمواجهة نظيره نادي انبي اليوم الإثنين 25 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري YALLA SPORTS الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وانبي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة الزمالك وانبي KORA LIVE اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت السعودية على استاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وانبي

وستذاع مباراة الزمالك وانبي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "ON SPORTS" بتعليق حاتم بطيشة وعلى قناة "TIME SPORTS" بتعليق مؤمن حسن وعلى قناة "NILE SPORT".

تشكيل الزمالك المتوقع ضد انبي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام انبي

حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومحمود شيكابالا و كريم بامبو

خط الهجوم: عمر السعيد.

بث مباشر لمباراة الزمالك وانبي

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة الزمالك ضد انبي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد انبي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الزمالك وانبي في الدوري المصري قبل مباراة اليوم

ويتواجد نادي الزمالك KORA ONLINE في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي انبي YALLA SHOOT في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة وحيده من أصل 5 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.