اونلاين | يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط ZAMALEK NOW

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يستضيف ملعب السلام بالقاهرة مواجهة نادي الزمالك KORA STAR وضيفه نادي إنبي في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى نادي الزمالك LIVE7HD بقيادة مدربه الصربي ميتشو لتحقق الفوز ومحاولة إقتناص صدارة جدول الدوري، بينما يريد المدرب الجديد لنادي إنبي حلمي طولان إنتزاع الفوز الأول للفريق هذا الموسم أملاً في ترك المركز الأخير.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد إنبي

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في ضوء مشاركة النجم مصطفى محمد هداف YALLA KORA بطولة أفريقيا تحت 23 عاماً في المباراة النهائية يوم الجمعة الماضي، فإنه يمكن أن يشترك في جزء من المباراة، وعليه سيكون تشكيل الزمالك المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعه

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خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ترتيب الزمالك وإنبي في بطولة الدوري العام

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ويحتل نادي الزمالك KORA PLUS المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط جمعها من ثلاثة إنتصارات وتعادل وحيد أمام فريق أف سي مصر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

بينما يحتل فريق إنبي المركز الثامن عشر والأخير برصيد نقطة واحدة من خمس مباريات، بواقع تعادل وحيد أمام طلائع الجيش وأربعة هزائم.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

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تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف ALAAN TV مساء اليوم الإثنين 25 نوفمبر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل على قناتي Time Sports HD بتعليق مؤمن حسن على تردد 11449 أفقي، كما تنقل على قناة On Sports HD بتعليق حاتم بطيشة على تردد 10835 أفقي.