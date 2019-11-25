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شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم صلاح.. تصريحات مثيرة من هازارد تثير الجدل بين لاعبي ليفربول والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
محمد صلاح
صرح إيدين هازارد جناح ريال مدريد أنه يجب على لاعب ليفربول الفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.
يعتبر مدافع ليفربول فيرجيل فان دييك من أكبر المتنافسين على الجائزة إلى جانب المشتبه بهم المعتادين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
ومع ذلك ، بعد فوز عمالقة ميرسيسايد بدوري الأبطال ، يشعر هازارد بأن ساديو ماني ومحمد صلاح قد راهنا على الفوز بالجوائز.
وقال البلجيكي في حديث مع صحيفة لو باريزيان: "سأعطيها للاعب ليفربول ساديو ماني أو صلاح أو فان دييك يستحقها. لو فاز ساديو بكأس الأمم الأفريقية مع السنغال ، فلن يدور أي نقاش.
وتابع: "سيكون من الرائع لو حصل عليه. أو مومو ، وهو صديق لي. سيكون من الجيد لكرة القدم الإفريقية وكرة القدم الإنجليزية".
يذكر أن سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 2 ديسمبر المقبل.
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