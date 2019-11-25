شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير باريس تطالب نيمار بالرحيل الي البارسا والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 يعاني نيمار منذ انضمامه الي الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان ، حيث لم يقدم النجم البرازيلي المستوي المرموق الذي كان عليه في العملاق الكتالوني برشلونة.

Advertisements وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ان جماهير باريس سان جيرمان كانت تنتظهر بعثة الفريق الباريسي في مطار مدريد لتشجعيهم ، وكانو يرددون نيمار اذهب الي برشلونة. واضافت الصحيفة أن خطة باريس سان جيرمان هي بيع نيمار مقابل 220 مليون يورو واستثمار المبلغ لتجديد عقد كيليان مبابي الذي ينتهي صيف 2020. ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الاولي برصيد ١٢ نقطة حيث ضمن الفريق الفرنسي الصعود الي الدور المقبل من البطولة ، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثلني برصيد ٧ نقاط .

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