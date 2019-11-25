شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يطالب الأهلى بتحديد مصيره فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك عمار حمدى لاعب فريق الشباب بالنادى الأهلى بالحصول على فرصة فى المباريات بالفريق الكروى الأول بالقلعة الحمراء بالدورى الممتاز عقب تألقه فى مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة مع المنتخب الأوليمبى، وطلب اللاعب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى تحديد مصيره مع الفريق الأول حتى لا يظل أسيرا بدكة البدلاء.

وتلقى «حمدى» عددا من العروض المحلية للانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بينها الاتحاد السكندرى وسموحة ومصر المقاصة. واستفسرت اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» من الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب عن عدم مشاركة اللاعب مع الأهلى رغم تألقه فى البطولة الإفريقية، لكن الجهاز الفنى لم يتمكن من الرد عليهم باعتبار أنها مسؤولية الجهاز الفنى للأهلى بقيادة فايلر.