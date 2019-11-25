شكرا لقرائتكم خبر عن «فتنة الرواتب» تشتعل بين البدرى وشوقى غريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى لكرة القدم، على الراتب الشهرى الذى يتقاضاه الجهاز الفنى بعد التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 وحصد بطولة إفريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية. وعلمت «المصرى اليوم» أن عضوا باللجنة المؤقتة طلب من عمرو الجناينى، رئيس اللجنة، تعديل رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى لتتناسب مع الإنجاز الذى حققه الفريق واستعادة هيبة الكرة المصرية.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة- رفض ذكر اسمه- فإن شوقى غريب يتقاضى 195 ألف جنيه راتبا شهريا خالصة الضرائب، ومعتمد جمال، المدرب العام، 50 ألف جنيه، بينما يحصل كل من محمد شوقى ووائل رياض المدربين على 30 ألف جنيه شهريا، و25 ألف جنيه لأسامة عبد الكريم، مدرب حراس المرمى.

Advertisements

وأكد المصدر أن اللجنة المؤقتة سترفع الرواتب الشهرية لكافة أفراد الجهاز الفنى باستثناء وائل رياض «شيتوس» المدرب المساعد باعتبار أنه كان قد حصل على موافقة من اتحاد الكرة السابق بالاستمرار فى عمله مشرفًا على أكاديمية وادى دجلة براتب شهرى قدره 50 ألف جنيه. كان «شيتوس» قد أقنع مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبوريدة بمنحه استثناء للاستمرار فى عمله بنادى وادى دجلة رغم أن هناك قرارا من مجلس الإدارة فى ذلك الوقت بعدم جمع العمل بين المنتخبات الوطنية وأى مكان آخر.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة المؤقتة ستقوم بمنح «شيتوس» أحقية الاختيار بين رفع راتبه فى الجهاز الفنى بشرط ترك عمله بنادى وادى دجلة حتى يتفرغ للاستعداد للأوليمبياد، ووفقا للمصدر نفسه فإن هناك حالة من الاستياء داخل الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى الذى حقق إنجازا غير مسبوق بسبب وجود فارق كبير فى الرواتب الشهرية بين جهاز شوقى غريب والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة حسام البدرى الذى تم تعيينه مؤخرا وتعادل مع منتخبى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، حيث يتقاضى حسام البدرى، المدير الفنى، راتبا شهريا قدره 550 ألف جنيه خالصة الضرائب و120 ألف جنيه لكل من طارق مصطفى وأحمد أيوب، المدربين، بينما يتقاضى سيد معوض راتبا شهريا قدره 100 ألف جنيه.

وأوضح المصدر أن اللجنة المؤقتة ستجتمع لبحث تقريب الرواتب الشهرية للمنتخبين الأوليمبى والأول حتى لا يكون هناك فارق كبير بين الجهاز الفنى للفريقين. وقال عضو اللجنة المؤقتة- رفض ذكراسمه: لا نتحمل مسؤولية راتب الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى باعتبار أن المجلس السابق حدده فى فترة سابقة، لافتًا إلى أنه سيتم الاجتماع مع «شيتوس» لبحث عمله بوادى دجلة وتخييره بالاستمرار به من عدمه.