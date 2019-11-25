الهلال يحلق مسافة مدى صاروخين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
على غرار استقبال المنتخبات والفرق العالمية المتوجة بالألقاب حال عودتها إلى أوطانها، تم تنظيم استقبال خاص وغير معهود لبعثة الهلال لدى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي أمس بالرياض، عائدة من العاصمة اليابانية طوكيو عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أورواوا الياباني.
وتزامن اللقب مع موسم الدرعية الذي دشن بسباق الفورملا 1 الجمعة الماضي، حيث نقلت البعثة على حافلة مكشوفة من المطار إلى الدرعية وسط ملاحقة الجماهير للحافلة في الطرق بعد انتظار طويل في المطار.
وتقدم مستقبلي البعثة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي وأعضاء مجلس الهيئة العامة للرياضة، وكذلك أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعدد من أعضاء الشرف بنادي الهلال، تقدمهم الداعم الأمير الوليد بن طلال.
من مراسم الاستقبال
- حافلة مكشوفة أقلت البعثة في استقبال يحدث للمرة الأولى بتاريخ الكرة السعودية
- تزينت الحافلة بصور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والمؤسس الملك عبدالعزيز
- 3 حافلات أخرى كانت في استقبال البعثة
- حرصت القناة الرياضية السعودية على نقل الاستقبال مباشرة
- تقدم شرفيي الهلال المستقبلين للبعثة الأمراء الوليد بن طلال، عبدالله بن مساعد، عبدالرحمن بن مساعد، نواف بن سعد
- حرص والد رئيس الهلال سعد بن نافل على الاصطفاف مع المستقبلين
- اعتدال الطقس بالرياض ساهم في نجاح بروتوكول الاستقبال
- بذلت إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للرياضة بقيادة عبدالله الدايل جهودا كبيرة في نجاح الاستقبال من خلال تأمين الحافلة المكشوفة وترتيب الاستقبال مع إدارة الهلال
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