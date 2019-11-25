الهلال يحلق مسافة مدى صاروخين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

على غرار استقبال المنتخبات والفرق العالمية المتوجة بالألقاب حال عودتها إلى أوطانها، تم تنظيم استقبال خاص وغير معهود لبعثة الهلال لدى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي أمس بالرياض، عائدة من العاصمة اليابانية طوكيو عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أورواوا الياباني.

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وتزامن اللقب مع موسم الدرعية الذي دشن بسباق الفورملا 1 الجمعة الماضي، حيث نقلت البعثة على حافلة مكشوفة من المطار إلى الدرعية وسط ملاحقة الجماهير للحافلة في الطرق بعد انتظار طويل في المطار.

وتقدم مستقبلي البعثة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي وأعضاء مجلس الهيئة العامة للرياضة، وكذلك أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعدد من أعضاء الشرف بنادي الهلال، تقدمهم الداعم الأمير الوليد بن طلال.

من مراسم الاستقبال