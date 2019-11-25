مباريات أبطال أوروبا اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة لوكوموتيف وباير ليفركوزن 8:55م

جالطة سراي وكلوب بروج 8:55م

ريال مدريد وباريس سان جيرمان 11:00م

سرفينا زفيزدا وبايرن ميونخ 11:00م

يوفنتوس وأتلتيكو مدريد 11:00م

أتلانتا ودينامو زغرب 11:00م

مانشستر سيتي وشاختا ر دونيتسك 11:00م

توتنهام وأوليمبياكوس 11:00م



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