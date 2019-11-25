رينارد يعول على معنويات الزعيم لخطف الخليجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

وصلت إلى الدوحة أمس بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعدادا لبطولة كأس الخليجي العربي الـ24 التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل.

وأدى الأخضر أول تدريباته أمس على ملاعب أكاديمية سباير، تمهيدا لمواجهة الكويت غدا ضمن المجموعة الثانية التي تضم البحرين وعمان أيضا. ويعول المدرب هيرفي رينارد كثيرا في أن يلعب لاعبو الهلال الثمانية دورا كبيرا في قيادة الأخضر للقب، خاصة بعد نجاحهم مع فريقهم في التتويج بدوري أبطال آسيا، حيث يلتحقون بالبعثة اليوم بعد عودتهم أمس من العاصمة اليابانية طوكيو.

وتجمع مباراة الافتتاح اليوم بين قطر والعراق على استاد خليفة الدولي ضمن المجموعة الأولى، تليها ضمن المجموعة ذاتها مواجهة الإمارات واليمن.

كيفية حسم التأهل

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ستكون المواجهات المباشرة هي المعيار الأول عند تعادل أي منتخبين في النقاط بالدور الأول، ثم فارق الأهداف، واللعب النظيف. وشهد الاجتماع الفني للبطولة الذي عقد في الدوحة بحضور مسؤولي المنتخبات الثمانية، التأكيد على اعتماد تقنية المساعدة بالفيديو «Var» للمرة الأولى.

قائمة الأخضر

ضمت قائمة الأخضر، فواز القرني وأمين بخاري ومحمد اليامي وسعود عبد الحميد وزياد الصحفي وعبد الإله المالكي وعبد العزيز البيشي وسلطان الغنام ويحيى الشهري وعبدالفتاح عسيري وفراس البريكان وياسر الشهراني ومحمد كنو وعبدالله عطيف ومحمد البريك وسالم الدوسري وسلمان الفرج وهتان باهبري ونواف العابد ومحمد خبراني وحسان تمبكتي وتركي العمار وعبدالله الحمدان.

الإصابة تبعد العويس ومادو

ألحق هيرفي رينارد، الحارس محمد اليامي وعبدالفتاح عسيري بالقائمة، فيما استبعد المصابين محمد العويس (كسر في الوجه) والمدافع عبدالله مادو .

جدول المباريات الثلاثاء 4:30 م قطر والعراق (استاد خليفة الدولي)6:30 الإمارات واليمن (استاد الدحيل)الأربعاء4:30 عمان والبحرين (استاد الدحيل)5:00 السعودية والكويت (استاد الدحيل)الجمعة2:30 الإمارات والعراق (استاد خليفة الدولي)5:00 اليمن وقطر (استاد خليفة الدولي)السبت2:30 الكويت وعمان (استاد الدحيل)5:00 البحرين والسعودية (استاد الدحيل)الاثنين2:30 قطر والإمارات (استاد خليفة)2:30 اليمن والعراق (استاد الدحيل)5:00 الكويت والبحرين (استاد خليفة)5:00 عمان والسعودية (استاد الدحيل)الجمعةأول المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية أول المجموعة الثانية وثاني المجموعة الأولىالأحدالفائزان في الدور نصف النهائي (استاد خليفة الدولي)