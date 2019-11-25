الطريس والهويش والشمراني والعمري لخليجي 24

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

رشح الاتحاد السعودي لكرة القدم رباعي الحكام الدولي خالد الطريس ومحمد الهويش (ساحة) وبندر الشمراني ومحمد العمري (مساعدي حكم) لإدارة مباريات خليجي 24 بقطر التي ستنطلق اليوم، إلى جانب نخبة من حكام المنتخبات السبعة الأخرى المشاركة في البطولة، إضافة إلى حكام من سويسرا وبلجيكا.

وكشفت مصادر لـ»مكة» أن أسباب تأخير الإعلان الرسمي عن الحكام السعوديين المشاركين في البطولة يعود إلى عدم اعتماد الأسماء رسميا والموافقة عليها من قبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل لوجوده مع الهلال في العاصمة اليابانية طوكيو والمشاركة في تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا أمس الأول.

وبينت المصادر أن لجنة الحكام في خليجي 24 ستعمد إلى أن يدير المباراة طاقم تحكيم من جنسية واحدة حال توفر 4 حكام من دولة واحدة، فيما يتم التناوب بين حكمي الساحة.