الآسيوية تكلف الهلال اجتياز مدى صاروخين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتاج الهلال إلى اجتياز ما يعادل مسافة مدى صاروخين عابرين للقارات من طراز «هواسيون 15» الجديد، في أجواء القارة الصفراء، من أجل اصطياد لقب دوري أبطال آسيا.

ويبلغ مدى الصاروخ عابر القارات من طراز «هواسيون 15» 13000كلم، فيما قطع الزعيم منذ بداية مشواره بدور المجموعات ودور الـ16، وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، مسافة 27.060 كلم فوق سماء آسيا، ختمها بخطف لقب دوري الأبطال الذي توج به أمس الأول من معلب سايتاما 2002 ،عقب تغلبه على مضيفه أوراوا الياباني 2-0 في الإياب بعدما نجح في الفوز عليه أيضا بمباراة الذهاب التي احتضنها ملعبه بجامعة الملك سعود في الرياض بنتيجة 1-0.

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وخلال النسخة الحالية تنقل الزعيم، ومقره مدينة الرياض، بين مدن الدوحة والعين وأبوظبي وجدة وطوكيو.

وكان الهلال تصدر مجموعته الثالثة في الدور الأول برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، حيث واجه الدحيل القطري في الدوحة، والاستقلال الإيراني في الدوحة والإمارات، والعين الإماراتي في الإمارات.

وفي الأدوار الإقصائية فاز في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين بجدة والرياض، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بجدة والرياض، وفاز في قبل النهائي على السد القطري بواقع 6-5 في مجموع المباراتين بالدوحة والرياض.

رحلة الكأس