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وقام الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، باستبعاد الثلاثي حسين فيصل وإمام عاشور وإسلام جابر من قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي ليتواجد على مقاعد البدلاء كلا من محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني و ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وخالد بوطيب ومحمود شيكابالا وكريم بامبو.

مباراة الزمالك وإنبي بث مباشروجاء مصطفي محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاوليمبي علي رأس التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الزمالك مباراة انبي، عقب تتويجه بلقب هداف بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما مع المنتخب الأولمبي. مباراة الزمالك وإنبي بث مباشروجاء مصطفي محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاوليمبي علي رأس التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الزمالك مباراة انبي، عقب تتويجه بلقب هداف بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما مع المنتخب الأولمبي. مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين شاهد الشوط الثاني ماتش الزمالك لايف وجاء تشكيل الزمالك ضد إنبي مكونا من : محمد عواد فى حراسة المرمي محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع Advertisements محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - حازم امام في خط الوسط مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم كما أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي تشكيل مباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد خط الدفاع: عبد الرحمن عامر ورامي صبري وإبراهيم يحيى و علي فوزي خط الوسط: أحمد العجوز وزياد كمال ومحمد رزق ومحمد بسيوني خط الهجوم:محمد شريف ومحمود قاعود

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