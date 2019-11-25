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شكرا لقرائتكم شاهد.. مرتضى منصور متأثرا بنتيجة مباراة الزمالك وإنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رصدت عدسة "الخليج 365" علامات الانفعال والتوتر على ملامح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال متابعته لأحداث مباراة فريقه أمام انبى والتى تشير نتيجتها للتعادل الإيجابى بعد مرور 55 دقيقة من زمن اللقاء.
وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى بالتعادل الأيجابى بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، علي ملعب السلام ضمن مباريات الأسبوع الـ 6 للدوري.
تقدم محمد بسيونى لصالح الفريق البترولى فى الدقيقة الأولى فى ظل ارتباك واضح من دفاعات الفريق الأبيض، وتعادل محمود علاء للزمالك من ضربة جزاء فى الدقيقة 40.
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