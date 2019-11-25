شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتواجد فى الممر الخاص للاعبين بين الشوطين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، في الممر الخاص بغرف ملابس بين شوطي مباراة الفريق الأبيض وإنبي، في اللقاء المقام بينهما حاليا علي ستاد السلام، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وانتهي الشوط الأول بين الزمالك وإنبي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتقدم إنبي في الدقيقة الأولي بهدف سجله محمد بسيوني ثم أدرك محمود علاء التعادل للزمالك من ركلة جزاء.

وصعد مرتضي منصور بعد ذلك لمتابعة المباراة المقامة حاليا بين الفريقان والتي يبحث فيها كل فريق عن تحقيق الفوز حيث دفع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بشيكابالا مع بداية الشوط الثاني بدلا من محمد حسن ثم دفع بكريم بامبو بدلا من عمر السعيد.