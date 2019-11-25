شكرا لقرائتكم سلة الجزيرة يهزم الأهلي بنصف نهائي دوري المرتبط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ومن المقرر أن يلتقى الفريقان غدا فى مباريات الاياب من نفس البطولة حيث تقام المنافسات بنظام الذهاب والعودة Advertisements وتقام حاليا مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى نصف النهائي. وفينا يخص باقى فريق الدورى فتنافس على المراكز من الخامس إلى السادس عشر.

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