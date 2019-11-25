جدة - عمرو شويل

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد بث مباشر كورة اون لاين AstonVilla vs Newcastle في الدوري الانجليزي

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، باستبعاد الثلاثي حسين فيصل وإمام عاشور وإسلام جابر من قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي ليتواجد على مقاعد البدلاء كلا من محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني و ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وخالد بوطيب ومحمود شيكابالا وكريم بامبو.

مباراة الزمالك وإنبي بث مباشروجاء مصطفي محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاوليمبي علي رأس التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الزمالك مباراة انبي، عقب تتويجه بلقب هداف بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما مع المنتخب الأولمبي.

يلا شوت لايف مشاهدة مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد بث مباشر كورة اون لاين AstonVilla vs Newcastle في الدوري الانجليزي

وجاء تشكيل الزمالك ضد إنبي مكونا من : وجاء تشكيل الزمالك ضد إنبي مكونا من :

محمد عواد فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

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محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - حازم امام في خط الوسط

مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم