شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يجري أولى تدريباته استعداداً للكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى المنتخب السعودي الأول أولى تدريبات يوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمباراته المقبلة أمام منتخب الكويت، يوم الأربعاء المقبل، في مستهل مبارياته بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي 24.

وبدأت الحصة التدريبية المسائية بالجري وتمارين استرجاعية متنوعة، وسيواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم الثلاثاء على ذات الملعب الفرعي بأكاديمية أسباير.

ووصلت بعثة الأخضر يوم الأحد إلى الدوحة، ومن المقرر أن ينضم لاعبو الهلال إلى القائمة ظهر يوم الثلاثاء.

واستبعد المدير الفني هيرفي رينار قبل مغادرة البعثة اللاعب عبدالله مادو من قائمة الأخضر، بعد إطلاع الجهاز الطبي بالمنتخب على التقرير المرسل من طبيب نادي النصر بشأن إصابة اللاعب في مشاركته مع ناديه أمام فريق الوحدة، وتم إجراء الفحص الطبي له، وثبت عدم الجاهزية.