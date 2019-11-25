شكرا لقرائتكم صحف برازيلية: مواجهة "منتظرة" بين جيسوس وفريقه السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقعت الصحف البرازيلية مواجهة منتظرة بين جورجي جيسوس مدرب فلامنغو البرازيلي الحالي وفريق الهلال السابق في نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي سينطلق الشهر المقبل في قطر.

وفاز فلامنغو على ريفر بليت الأرجنتيني يوم السبت 2-1 بهدفين سجلهما غابرييل باربوسا "غابي غول"، وبعد ساعات أكد الهلال تفوقه على أوراوا ريد دايموندز الياباني على أرض الأخير بهدفي سالم الدوسري وبافتيمبي غوميز، بعدما تغلب ذهاباً بهدف البيروفي أندري كاريو.

وكتبت صحيفة "بلانتاو دي لاغوس" البرازيلية أن جورجي جيسوس (65 عاماً) قد يكون على موعد مع فريقه السابق والذي انفصل عنه في يناير الماضي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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وسيلعب الهلال بطل دوري أبطال آسيا مع الترجي التونسي الحائز على لقب دوري أبطال إفريقيا، وينتقل الفائز إلى الدور نصف النهائي لملاقاة فلامنغو البرازيلي الذي توج بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه.

ولن يكون جيسوس الشخص الوحيد الذي قد يلاقي أصدقاء الأمس، بل إن المحور الكولومبي غوستافو كويار قد يلتقي زملاءه في فلامنغو والذين تركهم في أغسطس الماضي للانتقال إلى الهلال، بعدما كان عنصراً هاماً في تشكيلة جيسوس منذ وصوله إلى البرازيل في الصيف الماضي.

ودرب جيسوس الهلال حتى يناير من العام الماضي عندما تمت إقالته وتعيين الكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر السعودي والعين الإماراتي سابقاً.

وخاض الهلال 20 مباراة في الدوري مع جيسوس خسر واحدة أمام الحزم، كما توج معه بلقب السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة في أغسطس على حساب اتحاد جدة في لندن، بينما خسر كأس السوبر السعودي المصري أمام الزمالك.