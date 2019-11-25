شكرا لقرائتكم رفض استئناف النصر ضد الغرامة المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم السعودي الاستئناف المقدم من نادي النصر حول الغرامة التي فرضتها لجنة الانضباط على النادي إثر قيام جماهيره بإلقاء علب مياه في مباراة الفريق أمام الهلال أواخر الشهر الماضي.

وقالت لجنة الاستئناف في بيان نشرته عبر موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم إنها قبلت استئناف النصر شكلاً ورفضته مضموناً، وثبتت القرار القاضي بدفع إدارة صفوان السويكت مبلغ 107.5 آلاف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي خلال مدة أقصاها 30 يوماً تبدأ من تاريخ القرار.