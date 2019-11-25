مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد بوروسيا دورتموند

الإثنين 25 نوفمبر 2019

سيلعب برشلونة مع بوروسيا دورتموند مع العلم أن الفوز سيؤمن مكانه في دوري ال16 من دوري أبطال أوروبا.



في الوقت الذي يحتجزون فيه في فخ التعادل السلبي في أربع مباريات ، يحتل زعماء الدوري الأسباني نقطة أمام منافسيهم مساء الأربعاء.

ومع ذلك ، قد تؤدي الهزيمة في كامب نو إلى حاجة برشلونة إلى تجنب الهزيمة في المباراة النهائية أمام إنتر ميلان من أجل التأهل لمراحل خروج المغلوب.

وتوقع موقع "Sports Mole" الطريقة الأمثل لبرشلونة في مواجهة بوروسيا دورتموند

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سيكون برشلونة بدون جيرارد بيكيه ، الذي يخدم تعليقاً لمباراة واحدة لالتقاط ثلاث بطاقات صفراء خلال مراحل المجموعات.

بعد غيابه في عطلة نهاية الأسبوع ، يعتبر كليمنت لينجليت أيضًا شكوكًا كبيرة لأنه يواصل تعافيه من مشكلة في ربلة الساق.

سيغيب كل من نيلسون سيميدو وجوردي ألبا عن المسابقة بسبب إصابات في ربلة الساق والعضلات ، على الرغم من أن سيرجي روبرتو متاح بعد فرض حظر محلي.

يتعين على إرنستو فالفيردي أن يقرر ما إذا كان سيتم إرسال استدعاء إلى آرثر ، الذي تم استبعاده من تشكيلة الفريق للقاء ليجانيس.

ومع ذلك ، كما هو الحال ، قد يتقدم أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش أمام البرازيلي في ترتيب مهاجمي.

ينبغي على أنطوان غريزمان وليونيل ميسي ولويس سواريز أن يوافقوا على الهجوم ، حيث يتعين على عثمان ديمبيلي أن يكون له علاقة بمباراة بين اللاعبين الذين استبدلوا فريقه السابق.