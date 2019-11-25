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أبو تريكة سفيرا لمونديال ٢٠٢٢ في قطر 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 25 نوفمبر 2019

اعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للاندية عن تعيين محمد ابو تريكة نجم الكرة المصرية السابق سفيرا لمونديال قطر ٢٠٢٢ للاندية .

وضمت القائمة المعلنة عن سفراء المونديال الاسطورة الاسبانية ومدرب نادي السد تشافي هيرنانديز ، ونجم السابق صامويل إيتو .

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وضمت القائمة بعض الاسماء البارزة في الكرة العربية ، محمد ابو تريكة ، ونجم النادي الاهلي السابق وائل جمعة ، والنجم العراقي يونس محمود ، والحارس العماني علي الحابسي .

وتقام البطولة في دولة قطر ، حيث يقام المونديال للمرة الاولي في فصل الشتاء نظرا للمناخ الحار في دولة قطر.

الجدير بالذكر ان حامل لقب البطولة في اخر ثلاث نسخ متتالية هو الاسباني وهو الاكثر تتويجا بالبطولة .  

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