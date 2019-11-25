- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير من كلوب يصدم صلاح والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
صرح المدرب الالماني يورجن كلوب تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورت" إذا قررت منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في هذا الجيل، حينها يجب عليك منحها لليونيل ميسي".
وأضاف: "ولكن إذا قررت منحها لأفضل لاعب في الموسم الماضي، فهو فيرجيل فان دايك، لا أعرف كيف ستسير الأمور، ولكن هذه هي رؤيتي، أفضل لاعب على الإطلاق هو ليونيل، أما أفضل لاعب الموسم الماضي هو فيرجيل، سنرى".
وقد اعلنت فرانس فوتبول عن القائمة النهائية للفوز بالكرة الذهبية هذا العام في شهر اكتوبر الماضي ، وجاءت القائمة من ٣٠ لاعب علي رأسم المصري محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك .
واجاب كلوب عن سؤاله من اقتراب ليفربول بالتتويج بلقب البريمرليج ؛أشار كلوب إلى منافسة كل من ليستر سيتي وتشيلسي على اللقب أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح مثير من كلوب يصدم صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.