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تصريح مثير من كلوب يصدم صلاح

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 25 نوفمبر 2019

صرح المدرب الالماني يورجن كلوب تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورت" إذا قررت منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في هذا الجيل، حينها يجب عليك منحها لليونيل ".

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وأضاف: "ولكن إذا قررت منحها لأفضل لاعب في الموسم الماضي، فهو فيرجيل فان دايك، لا أعرف كيف ستسير الأمور، ولكن هذه هي رؤيتي، أفضل لاعب على الإطلاق هو ليونيل، أما أفضل لاعب الموسم الماضي هو فيرجيل، سنرى".

وقد اعلنت فرانس فوتبول عن القائمة النهائية للفوز بالكرة الذهبية هذا العام في شهر اكتوبر الماضي ، وجاءت القائمة من ٣٠ لاعب علي رأسم المصري محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك .

واجاب كلوب عن سؤاله من اقتراب بالتتويج بلقب البريمرليج ؛أشار كلوب إلى منافسة كل من ليستر سيتي وتشيلسي على اللقب أيضًا.

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