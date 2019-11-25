شكرا لقرائتكم خبر عن الأبطال السابقون لكأس الخليج العربي والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019

ساعات تفصلنا عن انطلاق نسخة جديدة من بطولة كأس الخليج العربي ، والتي تعد النسخة الرابعة والعشرون في تاريخ المسابقة والمنتظر إقامتها غداً في العاصمة القطرية الدوحة .



نقدم لكم في الخليج 365 تقرير كامل عن ابطال النسخ السابقة لكأس الخليج العربي :

النسخة الأولي في البحرين

أقيمت اول بطولة لكأس الخليج العربي عام 1970 في المملكة البحرينية وتوج بها منتخب الكويت .

النسخة الثانية في السعودية

أقيمت ثاني بطولات كأس الخليج العربي عام 1972 في السعودية وتوج بها المنتخب السعودي .

النسخة الثالثة في الكويت.

أقيمت ثالث بطولات كأس الخليج العربي عام 1974 بدولة الكويت وفاز بها أصحاب الأرض المنتخب الكويتي للمرة. الثانية في تاريخه .

النسخة الرابعة في قطر

أقيمت النسخة الرابعة من كأس الخليج العربي عام 1976 بدولة قطر وفاز بها المنتخب الكويتي لتصبح المرة الثالثة في تاريخه .

النسخة الخامسة في العراق

أقيمت النسخة الخامسة من كأس الخليج العربي عام 1979بدولة العراق وفاز بها المنتخب العراقي لاول مرة في تاريخه.

النسخة السادسة في الامارات العربية المتحدة

أقيمت النسخة السادسة من كأس الخليج العربي عام 1982 بدولة الإمارات وفاز بها المنتخب الكويتي للمرة الرابعة في تاريخه .

النسخة السابعة في مملكة عمان

أقيمت النسخة السابعة من كأس الخليج العربي عام 1984بدولة عمان، وفاز بها المنتخب العراقي للمرة الثانية في تاريخه.

النسخة الثامنة في البحرين

أقيمت النسخة الثامنة من كأس الخليج العربي للمرة الثانية في دولة البحرين عام 1986 وفاز بها المنتخب الكويتي للمرة الخامسة في تاريخه .

النسخة التاسعة في السعودية

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أقيمت النسخة التاسعة من كأس الخليج العربي للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية عام 1988 وتوج بها المنتخب العراقي للمرة الثالثة في تاريخه .

النسخة العاشرة في الكويت

أقيمت النسخة العاشرة من كأس الخليج العربي للمرة التانية في دولة الكويت عام 1990 وتوج بها المنتخب الكويتي للمرة السادسة في تاريخه .

النسخة الحادية عشرة في قطر

أقيمت النسخة الحادية عشرة من كأس الخليج العربي للمرة الثانية في دولة قطر عام 1992وتوج بها المنتخب القطري للمرة الأولي في تاريخه.

النسخة الثانية عشرة في الامارات

أقيمت النسخة الثانية عشرة من كأس الخليج العربي للمرة الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1994وتوج بها المنتخب السعودي للمرة الثانية في تاريخه .

النسخة الثالثة عشرة في عمان

أقيمت النسخة الثالثة عشرة من كأس الخليج العربي للمرة الثانية في دولة عمان عام 1996 وتوج بها منتخب الكويت للمرة السابعة في تاريخه .

النسخة الرابعة عشرة في البحرين

أقيمت النسخة الرابعة عشرة من كأس الخليج العربي للمرة الثالثة في المملكة البحرينية عام 1998 وتوج بها المنتخب الكويتي للمرة الثامنة في تاريخه.

النسخة الخامسة عشرة في السعودية

أقيمت النسخة الخامسة عشرة من كأس الخليج العربي للمرة الثالثة في المملكة العربية السعودية عام 2002 وتوج بها السعوديون أصحاب الأرض للمرة الثالثة في تاريخه.

النسخة السادسة عشرة في الكويت أقيمت النسخة السادسة عشرة من كأس الخليج العربي للمرة الثالثة في دولة الكويت عام 2003-2004 وتوج بها المنتخب السعودي للمرة الثانية علي التوالي والرابعة في تاريخه.

النسخة السابعة عشرة في قطر أقيمت النسخة السابعة عشرة من كأس الخليج العربي للمرة الثالثة في دولة قطر عام 2004 وتوج بها المنتخب القطري المستضيف للمرة الثانية في تاريخه.

النسخة الثامنة عشرة في الامارات أقيمت النسخة الثامنة عشرة من كأس الخليج العربي للمرة الثالثة في دولة الإمارات المتحدة عام 2007 ،وتوج بها المنتخب الإماراتي للمرة الأولي في تاريخه .

النسخة التاسعة عشرة في عمان أقيمت النسخة التاسعة عشرة من كأس الخليج العربي للمرة الثالثة في عمان عام 2009 وتوج بها العمانيون للمرة الأولى في تاريخهم.

النسخة العشرون في اليمن. أقيمت النسخة العشرون من كأس الخليج العربي للمرة الأولى في دولة اليمن عام 2010وتوج بها المنتخب الكويتي للمرة الثامنة في تاريخه .

النسخة الحادية وللعشرون في البحرين أقيمت النسخة الحادية والعشرون من كأس الخليج العربي للمرة الرابعة في البحرين عام 2013وتوج بها المنتخب الإماراتي للمرة الثانية في تاريخه.

النسخة الثانية والعشرون في السعودية أقيمت النسخة الثانية والعشرون من كأس الخليج العربي للمرة الرابعة في المملكة العربية السعودية عام 2014،وتوج بها القطريون للمرة الثالثة في تاريخهم.

النسخة الثالثة والعشرون في الكويت أقيمت النسخة الثالثة والعشرون من كأس الخليج العربي للمرة الرابعة في دولة الكويت عام 2018-2017 وتوج بها المنتخب العماني للمرة الثانية في تاريخه.