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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. هازارد يستفز باريس بتصريح صادم والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
سخر البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد من نادي باريس سان جيرمان بطريقة تثر غضب جماهير الفريق الباريسي، وذلك قبل المباراة التي ستجمعهما غدا الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتلقى ريال مدريد هزيمة قاسية في مباراة الذهاب من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة بتواجد هازارد، وبالتالي فإن الفريق الملكي يسعى للانتقام في مباراة الغد التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.
وسخر هازارد من فريق العاصمة الفرنسية بسبب فشل الفريق من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا منذ تأسيس النادي حتى
وقال النجم البلجيكي في تصريحات صحيفة آس الإسبانية “نريد الفوز باللقب الرابع عشر قبل أن يفوز باريس بلقبه الأول، لقد كانوا يقولون طوال السنوات الماضية أنهم سيفوزون بدوري الأبطال أتمنى أن يخبروني متى سيفعلون ذلك، لأنني أريد الفوز بجميع ألقاب القادمة.
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