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شكرا لقرائتكم خبر عن بول بوجبا "يحاول إجبار ريال مدريد على شرائه" والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
بوجبا
يحاول لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا تأمين انتقاله إلى ريال مدريد في الإنتقالات الشتوية المقبلة.
على الرغم من أن بوجبا لم يشارك مع فريق يونايتد للمرة الأولى منذ نهاية شهر سبتمبر بسبب إصابة في الكاحل ، إلا أن المدرب الفرنسي كان مستعدًا للعودة في الأسابيع المقبلة.
ووفقًا للصحفي باكو غونزاليس ، طلب الفائز بكأس العالم عدم اللعب في محاولة للإجبار على التحول إلى سنتياجو بيرنابيو.
وخلال حديثه إلى تيمبو دي جويجو ، ادعى غونزالو أن بوجبا ، الذي اعترف بأن الرغبة في مغادرة أولد ترافورد ، قد تعافى بالفعل من مشكلة في كاحله.
كما أن هناك أيضًا اقتراح بأن المدير أولي جونار سولسكاير سيكون مستعدًا للتخلي عن النجم الفرنسي بوجبا في حالة تلقي يونايتد عرضًا تقارب قيمته 130 مليون جنيه إسترليني.
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