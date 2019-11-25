شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز وألفارو أودريوزولا لأسباب فنية، وأسينسيو وناتشو وخاميس رودريجز بسبب الإصابة. قائمة ريال مدريد لمباراة باريس سان جيرمان Advertisements حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، التوبي. خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميليتاو، مارسيلو، ميندي. خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، مودريتش، كروس، إيسكو خط الهجوم: يوفيتش، هازارد، بنزيما، بيل، رودريجو جوس.

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