شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يسجل خامس أسرع هدف في تاريخ الدوري في شباك الزمالك.. تعرف على القائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل محمد بسيوني، نجم فريق نادي إنبي هدفاً بعد 21 ثانية فقط من انطلاق لقاء فريقه أمام الزمالك، والجارية حالياً ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبات هدف بسيوني هو خامس أسرع هدف في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها موسم 1948-1949، حيث نستعرض في التقرير التالي قائمة أسرع 10 أهداف في تاريخ الدوري المصري.

الهدف الأسرع في تاريخ المسابقة جاء بقدم حسام سلامة «باولو» بقميص فريق نادي سموحة عقب 12 ثانية فقط من انطلاق مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي في موسم 2015- 2016.

هدف عبدالحميد حسن «ميدو»، نجم هجوم إنبي في موسم 2005-2006 يأتي في المرتبة الثانية من حيث أسرع أهداف المسابقة وذلك في شباك فريق غزل المحلة، بعد 13 ثانية.

أيمن يونس نجم الزمالك السابق تمكن من تسجيل هدفاً في شباك السويس بعد 14 ثانية فقط من انطلاىق مباراة الفريقين بالدوري الممتاز موسم 1990-1991.

ويتمكن أحمد رؤوف بقميص وادي دجلة من احراز هدف مبكر في شباك المقاولون العرب بعد 18 ثانية فقط من انطلاق مباراة الفريقين بالمسابقة في موسم 2017-2018.

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محمد بسيوني نجم إنبي يستطيع تسجيل خامس أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري، وأسرع هدف يسكن شباك الزمالك على مدار تاريخه بالمسابقة، بعد 21 ثانية فقط من انطلاق لقاء الفريقين الجاري حالياَ بمنافسات المسابقة موسم 2019-2020.

محمود كهربا نجم فريق نادي الزمالك يسجل سادس أسرع أهداف الدوري المصري بعد 26 ثانية فقط من انطلاق مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري في الموسم الماضي 2018-2019.

وياتي هدف مصطفى محمد نجم طلائع الجيش السابق في شباك حرس الحدود في لقاء الموسم الماضي 2018-2019 ليصبح سابع أسرع أهداف المسابقة بتسجيله بعد 34 ثانية.

المركز الثامن من نصيب حسام عاشور، فعلى الرغم من ندرة أهداف متوسط ميدان الأهلي، إلا أنه سجل هدفاً عقب 35 ثانية فقط من عمر مباراة فريقه أمام طلائع الجيش موسم 2009-2010.

هدف عكسي بالنيران الصديقة يحتل المركز التاسع من حيث أسرع أهداف الدوري المصري الممتاز، جاء عن طريق الغاني بيتر أودورو، مدافع بتروجت في مرماه في لقاء الزمالك بموسم 2013-2014 بعد 39 ثانية.

ويسجل النيجيري ستانلي أوهاويتشي عاشر أسرع هدف في تاريخ المسابقة حيث وضع دجلة في المقدمة بهدف بعد 43 ثانية فقط من انطلاق مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في موسم 2014-2015.

أما عن أسرع هدف في تاريخ جميع المسابقات المحلية في مصر، فهو هدف محمد الفيل نجم هجوم فريق شربين في شباك حرس الحدود بمنافسات الدوري الممتاز «ب» في الموسم قبل الماضي 2017-2018، فسجل الفيل هدف التقدم لفريقه عقب 9 ثوانٍ فقط من انطلاق المباراة محطماً جميع الأرقام القياسية الخاصة بأسرع أهداف الكرة المصرية.