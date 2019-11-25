شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسحق الجونة برباعية نظيفة و«الحاوي» يسجل «هاتريك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز على مُضيفة الجونة، بأربعة أهداف مقابل لاشيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم، على ملعب الجونة بالغردقة، في اطار الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول من المباراة الجونة والأهلي بتقدم الأهلي بهدفين سجلهما وليد سليمان في الدقيقة 10 من تسديدة قوية من خارج الـ18، وفي الدقيقة 41 بعد متابعة كرة عرضية اسكنها شباك الجونة.

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ومع بداية الشوط الثاني سجل وليد سليمان «الحاوي» الهدف الثالث له في المباراة وللأهلي في الدقيقة 48.

وقبل نهاية المباراة في الدقيقة 88 استطاع حسين الشحات تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة عريضة من البديل وليد أزار استقبلها وسجل الهدف الرابع.

بتلك النتيجة واصل الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 4 من 5 مباريات في المركز 14 من جدول الدوري.