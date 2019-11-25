شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامي الجابر : الهلال سينافس علي الفوز بلقب المونديال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 فاز الهلال ببطولة دوري ابطال اسيا بفوزه خارج الديار أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب نهائي البطولة بهدفين دون رد، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف نظيف.

Advertisements وقال الجابر رئيس نادي الهلال السابق ؛إن الفريق السعودي سيذهب إلى مونديال الأندية، بطموح المنافسة على اللقب، وليس لمجرد نيل شرف المشاركة. وأوضح الجابر أن الدوري السعودي سيفقد الكثير من من متعته اذا قرر الاتحاد السعودي تقليص عدد المحترفين الأجانب لكل فريق. ونوه "رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أكد أحقية الهلال في المشاركة بجميع محترفيه الأجانب، لذلك أرى أن الهلال قادر على فعل أشياء جيدة في البطولة بوجود هذه التوليفة من اللاعبين المميزين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجابر : الهلال سينافس علي الفوز بلقب المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.