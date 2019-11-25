الاتفاق يجدد الثقة بالعطوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أكدت مصادر لـ «مكة» أن إدارة الاتفاق جددت الثقة في مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الوطني خالد العطوي رغم تلقي الفريق أمس الأول الخسارة السادسة له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على يد ضيفه الاتحاد بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ويأتي تمسك الإدارة بالعطوي رغم الضغوطات الشديدة التي واجهتها من الجماهير الغاضبة التي احتشدت باستاد الأمير محمد بن فهد أمس الأول عقب الخسارة من الاتحاد، والتي رمت به في المركز الـ13 بسلم ترتيب دوري المحترفين بعد أن توقف رصيده عند 10 نقاط.