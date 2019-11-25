شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستبعد 20 ناديا من القسم الرابع .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استبعاد 20 ناديا من دورى القسم الرابع الجديد بعد رفضهم من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". وتلقى اتحاد الكرة، رفضا من جانب الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مشاركة 20 ناديا فى دورى القسم الرابع لكرة القدم، بسبب عدم اعتمادهم فى الجمعية العمومية الاخيرة للجبلاية. Advertisements كان اتحاد الكرة تلقى خطابات من 20 ناديا يطلبون الانضمام للجمعية العمومية للجبلاية،وهى بروكسى ورك والأهرام وصفط اللبن ونيو جيزة وشباب ناهيا وبجاسوس بريم ومركز شباب الحوينة، المعلمين وكفر البطيخ ومركز شباب السرو ومركز شباب المناصره ومركز شباب الحرمين ونادى دابود وشدوان وسينزو وايرى سبورت وايرو سبورت وبتروسبورت والشرق الأدنى والحسينية. وتسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الأخيرة، فى عدم اعتماد هذه الأندية ضمن الجمعية العمومية للجبلاية، وهو ما جعل فيفا يرفض مشاركة هذه الأندية فى دورى القسم الرابع.

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