ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الاهلى والجونة...

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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الاهلى والجونة

ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة حيث تربع المارد الأحمر على قمة المسابقة برصيد 12 نقطة بعد الفوز على الجونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



اهداف مباراة الاهلى والجونة اليوم (4)

ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة



ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة شهد احتلال بيراميدز المركز الثانى برصيد 11 نقطة ثم الزمالك ثالثا برصيد 10 نقاط قبل مباراته أمام إنبى المقرر لها مساء اليوم الإثنين على ستاد السلام والمقاولون رابعا برصيد 10 نقاط.



اهداف مباراة الاهلى والجونة اليوم

ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة



ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة حيث واصل المارد الأحمر انتصاراته بالفوز على الفريق الساحلى نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة



اهداف مباراة الاهلى والجونة اليوم حيث أحرز وليد سليمان أهداف المارد الأحمر الثلاثة "هاتريك" فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة



ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة حيث هيمن النادي الأهلي على أحداث المباراة ويفرض سيطرته على الكرة في ظل غياب تام للاعبي فريق الجونة، وأنحصر اللعب في وسط الملعب في الوقت الذي استبدل فايلر نجم اللقاء الأول وليد سليمان ودفع بالقائد حسام عاشور.

ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة



ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة حيث بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف وأحمد فتحى، خط الوسط: عمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات، وفى الهجوم جونيوراجايي ووليد أزارو، بينما تكون تشكيل الجونة من محمود الغرباوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي، خط الوسط: محمد محسن، عمرو بركات، أحمد مجدي، أحمد حمدي ويقود الهجوم كل من والتر بواليا، محمد ناجي جدو

ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة



ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الاهلى والجونة حيث بهذه النتيجة وصل الأحمر إلى النقطة 12 ليتصدر جدول ترتيب الدورى المصري بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 4 فى المركز الـ13 بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.