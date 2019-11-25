شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. الزمالك وإنبى حبايب بهدفى بسيونى وعلاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى بالتعادل الأيجابى بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، علي ملعب السلام ضمن مباريات الأسبوع الـ 6 للدوري.

تقدم محمد بسيونى لصالح الفريق البترولى فى الدقيقة الأولى فى ظل ارتباك واضح من دفاعات الفريق الأبيض، وتعادل محمود علاء للزمالك من ضربة جزاء فى الدقيقة 40.

اشتعلت المباراة مبكرا، بعدما أحرز محمد بسيونى الهدف الأول لانبي بعد مرور 20 ثانية علي انطلاقة المباراة مستغلا عدم تركيز مدافعي الزمالك في بداية المباراة، ليحرز الهدف الأول لفريقه، وعقب الهدف كاد عمر السعيد مهاجم الزمالك احراز هدف التعادل في الدقيقة 2 ولكن تألق محمود جاد حال دون تعادل الزمالك.

انحصر اللعب فى وسط الملعب وحاول الزمالك ايجاد حلول للوصول الى مرمى الفريق المنافس، لكن دفاعات انبى كانت يقظة للحد من خطوة الهجوم الأبيض، وحاول حلمي طولان ابقاء الكرة فى وسط الملعب.

كثف الزمالك من هجماته وخطورته على مرمى محمود جاد حارس أنبى واسفر هذا الضغط عن احتساب ضربة جزاء لصالح محمد أوناجم فى الدقيقة 40 من زمن هذا الشوط، ليتصدى لتنفيذها محمود علاء والذى نجح فى ترجمتها لهدف التعادل.

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وفى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع اخترق أحمد سيد زيزو بكرة من الجبهة اليسرى ومررها بالعرض للقادم عمر السعيد الذى سددها صاروخية تصدى لها حارس إنبى.

وجاءت مباراة اليوم بعد استئناف مسابقة الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي وبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي فاز بها منتخب مصر الأولمبي.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل انبي المركز الأخير جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة من 5 مباريات.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، محمد عواد فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي، وفى الوسط محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - حازم امام في خط الوسط، فيما جاء كلا من مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم

بالمقابل جاء تشكيل إنبى، فى حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: عبد الرحمن عامر ورامى صبري وإبراهيم يحيى وعلى فوز، وخط الوسط: أحمد العجوز وزياد كمال ومحمد رزق ومحمد بسيونى، وخط الهجوم: محمد شريف ومحمود قاعود.