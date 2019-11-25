شكرا لقرائتكم المصرى يفوز على الجمارك بخماسية وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين ، احرز الأول إسلام عطية في الدقيقة التاسعة والعشرين من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، وبعدها بدقيقتين أضاف الليبى مفتاح طقطق الهدف الثاني من متابعة اكثر من رائعة ارتدت الكرة من حارس مرمى الجمارك ليضعها مفتاح على اقصى يمين الحارس لتسكن الشباك ،
في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الخامسة والستين يعود مفتاح طقطق ليحرز الهدف الثانى له والثالث لفريقه عن طريق عرضية من المتألق عماد فتحي من الناحية اليسرى للمنطلق من الخلف للأمام مفتاح طقطق ليسكن الكرة في الشباك ، فيما سجل عماد فتحي الهدف الرابع من تسديدة ولا اروع من تمريرة المتألق منذ لحظه نزوله محمود وادي في الدقيقة الخامسة والسبعين ، ثم يختتم سعيدو سينبوري مهرجان الأهداف بالهدف الخامس من ضربة رأسية في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة .
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