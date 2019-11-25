هدف بسيوني فى الزمالك يدخل تاريخ الدوري المصري...

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مروان حمدى
انضم مروان حمدى مهاجم فريق وادى دجلة، لقائمة أسرع هدافين فى الدورى المصرى، بعدما أحرز هدفا فى مرمى المقاصة بالثانية 50 بالمباراة التى تجمعهما حاليًا فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى بموسم 2019-2020.
أيمن يونسسجل أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري، في مرمى فريق السويس موسم 1990/1991 بالثانية 11.
حسام باولووسجل حسام باولو ثاني أسرع هدف عندما كان لاعبًا في صفوف سموحة، بالثانية 12 أمام المصري البورسعيدي موسم 2015/2016.
أحمد علي
أحمد علي مهاجم المقاولون السابق وبيراميدز الحالي، سجل هدفًا لذئاب الجبل في مرمى الداخلية، بالثانية 12، ليصبح في المركز الثالث بقائمة أسرع الأهداف في تاريخ الدوري المصري
عبد الحميد حسن
سجل عبد الحميد حسن ثالث أسرع هدف في تاريخ الدوري، عندما أحرز هدف لانبى في الثانية 13 أمام غزل المحلة، موسم 2005/2006.
حسام عاشور
سجل حسام عاشور لاعب الأهلي، سادس أسرع هدف في تاريخ الدوري، بمرمى طلائع الجيش بالثانية 36 موسم 2009/2010.
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