شكرا لقرائتكم هدف بسيوني فى الزمالك يدخل تاريخ الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح محمد بسيونى مهاجم أنبى فى إحراز هدف فريقه الاول فى مرمى الزمالك فى الثانية 20 من المباراة المقامة بينهما فى الجولة السادسة للدورى.

مروان حمدى

انضم مروان حمدى مهاجم فريق وادى دجلة، لقائمة أسرع هدافين فى الدورى المصرى، بعدما أحرز هدفا فى مرمى المقاصة بالثانية 50 بالمباراة التى تجمعهما حاليًا فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى بموسم 2019-2020.





أيمن يونس

سجل أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري، في مرمى فريق السويس موسم 1990/1991 بالثانية 11.





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حسام باولو

وسجل حسام باولو ثاني أسرع هدف عندما كان لاعبًا في صفوف سموحة، بالثانية 12 أمام المصري البورسعيدي موسم 2015/2016.

أحمد علي

أحمد علي مهاجم المقاولون السابق وبيراميدز الحالي، سجل هدفًا لذئاب الجبل في مرمى الداخلية، بالثانية 12، ليصبح في المركز الثالث بقائمة أسرع الأهداف في تاريخ الدوري المصري

عبد الحميد حسن

سجل عبد الحميد حسن ثالث أسرع هدف في تاريخ الدوري، عندما أحرز هدف لانبى في الثانية 13 أمام غزل المحلة، موسم 2005/2006.

حسام عاشور

سجل حسام عاشور لاعب الأهلي، سادس أسرع هدف في تاريخ الدوري، بمرمى طلائع الجيش بالثانية 36 موسم 2009/2010.