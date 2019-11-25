شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يختتم تدريباته في الامارات استعدادا لمواجهة الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
شهد المران الختامي للإسماعيلي بابو ظبي استعدادا لمواجهة الجزيرة الاماراتي زيارة المحلل الرياضي خالد بيومي .
وتنص لائحة البطولة على خوض الفريق الضيف مرانه الاخير على ملعب المباراة من أجل التكيف والتعرف عليه قبل المباراة.
المران غلب عليه الجوانب الخططية وسط تعليمات صريحة للمدافعين بضرورة الرقابة اللصيقة لاهم مفاتيح اللعب للفريق الإماراتى فضلا عن التاكيد على لاعبى الوسط بضرورة معاونة الخط الإمامى والخلفى والتنوهيه على المهاجمين بضرورة استغلال الفرص المتاحة لحسم المباراة من البداية.
كما شمل المران على تدريبات حول كيفية اللعب فى المساحات الخالية بالنسبة للمنافس وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.
شهد المران الختامى المستشار محمد الكلية رئيس البعثة يرافقه محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.
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