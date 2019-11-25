شكرا لقرائتكم مصطفى محمد وعمر السعيد يقودان هجوم الزمالك أمام إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن تشكيل الفريق استعدادا لمباراة إنبي في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام في الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد عواد فى حراسة المرمي محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - حازم امام في خط الوسط مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد ابو جبل - محمد عبد الغني - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - محمد عنتر - خالد بو طيب.‎