شكرا لقرائتكم 15 دقيقة .. إنبى يفاجئ الزمالك بهدف بسيونى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك وإنبى ومازال التقدم لصالح الفريق البترولى بهدف دون رد، باللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، علي ملعب السلام ضمن مباريات الأسبوع الـ 6 للدوري،وجاء هدف التقدم عن طريق محمد بسيوني الذي احرزه بعد مرور 20 ثانية من انطلاق المباراة.

لم تأخذ المباراة وقت لكي تشتعل بعدما أحرز محمد بسيونى الهدف الأول لانبي بعد مرور 20 ثانية علي انطلاقة المباراة مستغلا عدم تركيز مدافعي الزمالك في بداية المباراة، ليحرز الهدف الأول لفريقه.

عقب الهدف كاد عمر السعيد مهاجم الزمالك احراز هدف التعادل في الدقيقة 2 ولكن تألق محمود جاد حال دون تعادل الزمالك.

Advertisements

وجاء تشكيل الزمالك فى اللقاء مكون من، محمد عواد فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي، وفى الوسط محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - حازم امام في خط الوسط، فيما جاء كلا من مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم

بالمقابل جاء تشكيل إنبى، فى حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: عبد الرحمن عامر ورامى صبري وإبراهيم يحيى وعلى فوز، وخط الوسط: أحمد العجوز وزياد كمال ومحمد رزق ومحمد بسيونى، وخط الهجوم: محمد شريف ومحمود قاعود.