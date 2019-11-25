شكرا لقرائتكم فايلر يكرر إنجاز "جوزيه" مع الأهلى بعد رباعية الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى إنجاز البرتغالى مانويل جوزيه مع القلعة الحمراء بعد الفوز على الجونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ستاد الفريق الساحلى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

استطاع جوزيه فى ولايته الثانية مع القلعة الحمراء أن يحقق 7 انتصارات متتالية فى مختلف البطولات الأمر الذى كرره فايلر بعد الفوز على الجونة برباعية نظيفة ليكون بذلك السويسرى قد قاد الأحمر فى 7 لقاءات 4 في الدوري و2 بدوري أبطال إفريقيا ومباراة بالسوبر المصري فاز فى جميعها أما جوزيه فكانت السبع مباريات في الدوري .

وتوقفت انطلاقة جوزيه الأفضل بالخسارة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا في المباراة الثامنة ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام النجم الساحلي في رادس بافتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.