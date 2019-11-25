شكرا لقرائتكم محمد شريف وقاعود يقودان تشكيل إنبى أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جاد
خط الدفاع: عبد الرحمن عامر ورامي صبري وإبراهيم يحيى و علي فوزي
خط الوسط: أحمد العجوز وزياد كمال ومحمد رزق ومحمد بسيوني
خط الهجوم:محمد شريف ومحمود قاعود
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