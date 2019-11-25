شكرا لقرائتكم محمد شريف وقاعود يقودان تشكيل إنبى أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين في الجولة السادسة لمسابقة الدوري على ملعب السلام.

جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد خط الدفاع: عبد الرحمن عامر ورامي صبري وإبراهيم يحيى و علي فوزي Advertisements خط الوسط: أحمد العجوز وزياد كمال ومحمد رزق ومحمد بسيوني خط الهجوم:محمد شريف ومحمود قاعود

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