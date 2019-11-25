شكرا لقرائتكم مدرب الجزيرة الاماراتي: مواجهة الإسماعيلي صعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أن فريقه يُعاني كثيرًا تلك الأيام بسبب غياب كافة اللاعبين الدوليين عن صفوفه بجانب غياب آخرين للإصابة لكنه يثق في قدرات مجموعة البدلاء والصاعدين وأنه يستغل حماسهم ورغبتهم في الظهور بشكل طيب و تقديم عرض قوي.
وأضاف لم يكن هذا هو السيناريو الذي رسمه وتوقعه للمباراة التي أتوقع أنها ستكون في غاية الصعوبة.
وأشار المدير الفني للجزيرة الإماراتي أن كل شيء وارد في كرة القدم المنافس فريق كبير وكان الطرف الأفضل في لقاء الذهاب، لكن مازال لدينا أمل في التأهل لن تتخلى عنه حتى آخر دقيقة في زمن تلك المواجهة.
من جانبه قال عادل أبوبكر لاعب الفريق بأن الإسماعيلى فريق قوى لكن جميع اللاعبين لديهم اصرار على التألق وحصد بطاقة التأهل.
واكمل :”بالتأكيد هناك غيابات لكن علينا ان نقدم افضل ما لدينا فى المباراة”.
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