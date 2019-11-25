شكرا لقرائتكم علاء على يظهر فى مباراة الزمالك وإنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتدى لاعبو الزمالك تيشيرت عليه صورة علاء على لاعب الفريق الأسبق الذى وافته المنية خلال الشهر الجارى بعد صراع مع المرض . ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى الجولة السادسة من مباريات الدورى الممتاز بعد قليل بملعب السلام الدولى . كان الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك قد اعلن تشيكل فريقه الذى يتكون من محمد عواد فى حراسة المرمي محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - حازم امام في خط الوسط مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد ابو جبل - محمد عبد الغني - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - محمد عنتر - خالد بو طيب.‎

لاعبو الزمالك بقميص علاء على



لاعبو الزمالك بقميص علاء على

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علاء على يظهر فى مباراة الزمالك وإنبى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.