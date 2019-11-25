شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ بعد الفوز على الجونة: الأهلى حقق أهدافه من معسكر الإعداد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على الجونة برباعية نظيفة في الدوري.

وأضاف: "حققنا فوزا مهما جدا رغم العودة من فترة توقف الدوري لفترة طويلة.. الجهاز الفني حقق أهدافه من معسكر الإعداد خلال فترة التوقف الأخيرة من خلال معسكر الإمارات"

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن لاعبي الأهلي قدموا عرضا قويا جدا اليوم، وحققوا مكسبا مهما قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي، موضحاً أن الفريق كان قادرا على إضافة مزيد من الأهداف في مباراة اليوم التي شهدت إهدار العديد من الفرص.

وذكر مدير الكرة بالأهلي إلى أنه يوجه الشكر للاعبي الأهلي بعد المستوى المميز الذي ظهر به الجميع في أول مباراة بعد توقف الدوري.