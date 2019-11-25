شكرا لقرائتكم قطار انتصارات الأهلي يدهس الجونة برباعية في ليلة عودة الحاوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل قطار الأهلي انتصاراته على حساب الجونة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الاثنين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري.

أحرز الأهلي على الجونة بثلاثة أهداف نظيفة أحرزهم وليد سليمان في الدقائق 10 و41، 49.

بهذا الانتصار يتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 12 نقطة جمعهم من 4 انتصارات بينما توقف رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز الـ14.

ولم ينتظر الأهلي كثيراً بعد انطلاق الشوط الأول ونجح وليد سليمان بعد مرور 4 دقائق فقط في احراز الهدف الثالث له والثالث لفريقه، وواصل الأهلي من هجومه بعد ذلك رغم التقدم بثلاثة أهداف وسط استسلام واضح من الجونة.

وظهر التفاوت الكبير في الحالة الفنية للاعبي الأهلي والجونة، حيث ظهر لاعبي الفريق الساحلي بعيدين عن مستواهم تماما، فيما استعاد لاعبي الفريق الأحمر جزءا من لياقتهم البدنية التي كانوا عليها قبل توقف الدوري، وجاءت محاولات الجونة على مرمى الأهلي بائسة.

وأجرى فايلر تغييرا للأهلي في الدقيقة 67 بنزول حسام عاشور بدلا وليد سليمان من أجل تعزيز وسط الأهلي ، من أجل تأمين منطقة وسط الملعب على أن يلعب عاشور بجوار السولية في وسط الملعب ويعود أفشة إلى مركزه الأساسي كصانع للألعاب.

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ورغم تقدم الأهلي بثلاثية إلا أن الجونة لم يهدد مرمى الشناوي ولم ينجح في تشكيل خطورة على مرمى الفريق الأحمر.

ودفع فايلر بالمغربي وليد أزارو في الدقيقة 76 بدلا من مروان محسن للاطمئنان عليه ومنحه الفرصة، في إطار سياسته منح الفرصة للجميع وتجهيزه للمواجهات القادمة، فيما دفع بالتغيير الأخير بنزول رمضان صبحي بدلا من جونيور أجايي في الدقيقة 80 من عمر المباراة، من أجل تجهيز العفيجي لمباراة النجم الساحلي التونسي.

وتمكن فريق الجونة من السيطرة على مجريات اللعب في الدقائق العشر الأخيرة ولكنه لم ينجح في تشكيل خطورة على مرمى الشناوي.

وأحرز حسين الشحات الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 88 من عمر المباراة من عرضية متقنة من وليد أزارو من الجبهة اليمنى.

واستمرت سيطرة الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعدما استسلم لاعبي الجونة، وفقدوا الأمل تماما في العودة للقاء، وتنتهي المباراة بفوز الفريق الأحمر برباعية.