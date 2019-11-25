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جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الاهلى والجونة اليوم



نتيجة مباراة الاهلى والجونة اليوم اليوم حيث واصل المارد الأحمر انتصاراته بالفوز على الفريق الساحلى نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ستاد الجونة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الاهلى والجونة اليوم



نتيجة مباراة الاهلى والجونة اليوم حيث أحرز وليد سليمان أهداف المارد الأحمر الثلاثة "هاتريك" فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الاهلى والجونة اليوم



نتيجة مباراة الاهلى والجونة اليوم حيث هيمن النادي الأهلي على أحداث المباراة ويفرض سيطرته على الكرة في ظل غياب تام للاعبي فريق الجونة، وأنحصر اللعب في وسط الملعب في الوقت الذي استبدل فايلر نجم اللقاء الأول وليد سليمان ودفع بالقائد حسام عاشور.

نتيجة مباراة الاهلى والجونة اليوم



نتيجة مباراة الاهلى والجونة اليوم حيث بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف وأحمد فتحى، خط الوسط: عمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات، وفى الهجوم جونيوراجايي ووليد أزارو، بينما تكون تشكيل الجونة من محمود الغرباوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي، خط الوسط: محمد محسن، عمرو بركات، أحمد مجدي، أحمد حمدي ويقود الهجوم كل من والتر بواليا، محمد ناجي جدو.

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نتيجة مباراة الاهلى والجونة اليوم



نتيجة مباراة الاهلى والجونة اليوم حيث بهذه النتيجة وصل الأحمر إلى النقطة 12 ليتصدر جدول ترتيب الدورى المصري بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 4 فى المركز الـ13 بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز