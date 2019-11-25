شكرا لقرائتكم 75 دقيقة.. استمرار تقدم الأهلي بثلاثية ومحاولات بائسة للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الأهلي فرض سيطرته على أحداث مباراته ضد الجونة بعد مرور 75 دقيقة من عمر اللقاء الذي يجمعهما على كملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري.

أحرز الأهلي على الجونة بثلاثة أهداف نظيفة أحرزهم وليد سليمان في الدقائق 10 و41، 49، خلال المواجهة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الأخير، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام.

ولم ينتظر الأهلي كثيراً بعد انطلاق الشوط الأول ونجح وليد سليمان بعد مرور 4 دقائق فقط في احراز الهدف الثالث له والثالث لفريقه، وواصل الأهلي من هجومه بعد ذلك رغم التقدم بثلاثة أهداف وسط استسلام واضح من الجونة.

وظهر التفاوت الكبير في الحالة الفنية للاعبي الأهلي والجونة، حيث ظهر لاعبي الفريق الساحلي بعيدين عن مستواهم تماما، فيما استعاد لاعبي الفريق الأحمر جزءا من لياقتهم البدنية التي كانوا عليها قبل توقف الدوري، وجاءت محاولات الجونة على مرمى الأهلي بائسة.

Advertisements

وأجرى فايلر تغييرا للأهلي في الدقيقة 67 بنزول حسام عاشور بدلا وليد سليمان من أجل تعزيز وسط الأهلي ، من أجل تأمين منطقة وسط الملعب على أن يلعب عاشور بجوار السولية في وسط الملعب ويعود أفشة إلى مركزه الأساسي كصانع للألعاب.

ورغم تقدم الأهلي بثلاثية إلا أن الجونة لم يهدد مرمى الشناوي ولم ينجح في تشكيل خطورة على مرمى الفريق الأحمر.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف وأحمد فتحى، خط الوسط: عمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات، وفى الهجوم جونيوراجايي ووليد أزارو، بينما تكون تشكيل الجونة من محمود الغرباوي في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمد نجيب، لؤي وائل، أحمد علي، عمرو سعداوي، خط الوسط: محمد محسن، عمرو بركات، أحمد مجدي، أحمد حمدي ويقود الهجوم كل من والتر بواليا، محمد ناجي جدو