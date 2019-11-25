شكرا لقرائتكم ميتشو يستبعد هذا الثلاثى من مباراة الزمالك وإنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، الثلاثي حسين فيصل و امام عاشور وإسلام جابر من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني و ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وخالد بوطيب ومحمود شيكابالا وكريم بامبو.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو قد أعلن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة إنبي في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام في الجولة السادسة للدوري الممتاز.



مصطفي محمد يقود الزمالك

وجاء مصطفي محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاوليمبي علي رأس التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الزمالك مباراة انبي، عقب تتويجه بلقب هداف بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما مع المنتخب الأولمبي.

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وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمد عواد فى حراسة المرمى

محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - حازم امام في خط الوسط

مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم