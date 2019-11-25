شكرا لقرائتكم ساري: علاقتي مع رونالدو جيدة وغضبه أمر إيجابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس، إن حالة المهاجم كريستيانو رونالدو تحسنت بعد تعرضه لإصابة في الركبة لكنه ربما يغيب عن مواجهة الزائر أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وعانى رونالدو البالغ عمره 34 عاما من آلام الركبة عدة أسابيع رغم أن يوفنتوس ومهاجم البرتغال يؤكدان أن المشكلة ليست خطيرة، وغاب رونالدو عن الفوز 3-1 على أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الايطالي يوم السبت الماضي.

وأبلغ ساري الصحفيين يوم الاثنين :تدرب رونالدو أمس مع زملائه وهذا يعني أنه يتحسن لكن يجب أن نقيّم حالته، كما أشار إلى وجود شكوك حول مشاركة المدافع ماتيس دي ليخت ولاعب الوسط فيدريكو برنارديسكي.

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وشدد ساري على عدم وجود مشكلة مع رونالدو الذي بدا غاضبا من استبداله خلال الفوز 1-صفر على ميلان في وقت سابق هذا الشهر.

وقال ساري :علاقتي جيدة مع كريستيانو. اذا شعر لاعب فاز بكل هذه الأشياء بغضب بسبب تبديله فهذا يعني أنه يتمتع بحافز كبير وهذا أمر إيجابي.

وتأهل يوفنتوس متصدر المجموعة الرابعة لأدوار خروج المغلوب بالفعل في دوري الأبطال قبل مباراتين من ختام مرحلة المجموعات واذا فاز يوم الثلاثاء سيضمن الصدارة إذ يتفوق على أتليتيكو صاحب المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط.